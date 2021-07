Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbrecher auf frischer Tat festgenommen - Fahrräder gestohlen - Abfall unerlaubt entsorgt

Fulda (ots)

Einbrecher auf frischer Tat festgenommen

Ehrenberg/Wüstensachsen - Am Montagabend (12.07.) gelang es Beamtinnen und Beamten der Polizeistation Hilders einen Einbrecher auf frischer Tat festzunehmen. Gegen 22:30 Uhr beobachtete ein Zeuge wie ein Einbrecher in ein leerstehendes Einfamilienhaus in der Tanner Straße in Wüstensachsen einbrach und informierte die Polizei. Die eingesetzte Streife der Polizeistation Hilders beobachtete kurze Zeit später den Täter beim Verlassen des Objekts und nahm den 33-jährigen Mann aus Ehrenberg nach kurzer Flucht fest. Der Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Fulda entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.

Fahrräder gestohlen

Kalbach/Niederkalbach - Am Montagmorgen (12.07.) stahlen Unbekannte in der Straße "Am Schönen Hof" zwei ältere Räder im Wert von circa 100 Euro. Der 70-jährige Eigentümer aus der Gemeinde Kalbach hatte die Zweiräder gegen 10:30 Uhr am Straßenrand abgestellt und mit einem Schloss gemeinsam gesichert. Gegen 11:15 Uhr beobachtete er einen Kastenwagen, der die Straße entlang fuhr und in Höhe der Fahrräder anhielt. Als der Kalbacher nach seinen Rädern schauen wollte, hörte er das Zuschlagen einer Tür und sah den Kastenwagen davonfahren. Das Kennzeichen konnte er nicht ablesen. Hinweise bitte an die Polizeistation Fulda unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Abfall unerlaubt entsorgt

Eichenzell - Am Donnerstagnachmittag (08.07.) wurde die Polizei in Fulda über den Fund mehrerer augenscheinlich entsorgter Altreifen auf einem Parallelweg zur Bundesstraße 27 zwischen Rothemann und Döllbach informiert. Vor Ort staunten die Beamtinnen und Beamten nicht schlecht, als sie circa 1.000 Altreifen - teilweise mit Felge und in verrostetem Zustand - auf mehr als hundert Metern Länge verteilt auffanden. Zwar geht von dem Unrat keine akute Gefährdung aus, allerdings handelt es sich bei der unerlaubten und zudem umweltschädigenden Entsorgung um eine Straftat. Die Kriminalpolizei in Fulda hat in enger Zusammenarbeit mit dem zuständigen Ordnungsamt die Ermittlungen wegen dem unerlaubten Umgang mit Abfall aufgenommen. Mittlerweile sind bereits mehrere Hinweise von Bürgerinnen und Bürgern zur möglichen Herkunft der Reifen bei der Polizei eingegangen. Diesen Hinweisen gehen die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler derzeit nach. Der Schaden, der durch die unerlaubte Entsorgung entstanden ist, beläuft sich nach derzeitigem Kenntnisstand auf mehrere tausend Euro.Wer Hinweise zu der Verursacherin oder dem Verursacher geben kann, wendet sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

