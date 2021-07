Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Recklinghäuserin bei Unfall leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Um 07.40 Uhr des heutigen Tages kam es auf der Hervester Straße zu einem Unfall mit einer leicht Verletzten. Ein 36-jähriger Autofahrer aus Konz fuhr auf der Hervester Straße in Richtung Dorsten und bog nach links auf die Schachtstraße ab. Dabei kollidierte er mit einer 43-jährige Recklinghäuserin, die ihm zur selben Zeit mit ihrem Auto auf der Hervester Straße entgegenkam. Rettungskräfte fuhren die leicht Verletzte in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Während der Unfallaufnahme wurde der Unfallort teilweise gesperrt.

