Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Unbekannter belästigt Frau

Recklinghausen (ots)

Am Dienstag, kurz nach Mitternacht, wurde eine 28-Jährige aus Dorsten im Bereich Westwall am Kanal von einem unbekannten Mann belästigt. Zunächst setzte sich der Mann auf Höhe der Mercarden neben die Dorstenerin auf eine Bank. Anschließend lief die Frau in Richtung Jachthafen, hier lief ihr der Mann hinterher. Dabei hatte er seine Hose geöffnet. Die Frau schubste den Mann weg und informierte die Polizei über den Notruf 110. Daraufhin lief der Mann in Richtung der Mercarden weg.

Täterbeschreibung: männlich, 30 - 40 Jahre alt, braune Hautfarbe, kurze schwarz-graue Haare (leichter Irokesenschnitt), schwarze 3/4 lange Cargohose, schwarzes Polo-T-Shirt, weißes Unterhemd, schwarze Schuhe, hatte eine beigefarbige Einkaufs-Papiertüte bei sich

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell