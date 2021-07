Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Sachbeschädigung an Autos

Recklinghausen (ots)

In der Nacht zu Freitag beschädigten Unbekannte an der Heinrich-Heine-Straße und der Otto-Haarmann-Straße die Außenspiegel an mindestens zehn Autos. Die Tatzeit konnte zwischen Donnerstag 22:00 Uhr und Freitag 04:30 Uhr eingegrenzt werden. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Hinweise erbittet die Polizei unter der 0800 2361 111.

