POL-FR: Emmendingen: Sachbeschädigung an Kirchenfenster - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Unbekannte haben am Dienstagmorgen, zwischen 11.05.2021, zwischen 07:15 Uhr und 09:30 Uhr, mit einem Stein, eine Fensterscheibe der St. Johannes Kirche in der Schillerstraße in Emmendingen eingeworfen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 400 Euro. Das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641-5820) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Täterschaft geben können.

