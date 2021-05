Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Merdingen - Pedelecfahrer stürzt mit knapp 3 Promille-

Freiburg (ots)

Merdingen - Am Donnerstag, 13.05.2021, gegen 21:00 Uhr, stürzte ein 29-jähriger Pedelecfahrer alleinbeteiligt in den Reben beim Biergartenweg in Merdingen. Er verlor kurzzeitig das Bewusstsein und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Ursächlich für den Sturz dürfte seine Alkoholisierung von knapp 3 Promille gewesen sein. Den Mann erwarten nun eine Strafanzeige und der Entzug der Fahrerlaubnis.

