Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Hilfeersuchen - Ehrlicher Finder gesucht

Freiburg (ots)

Ein 84jähriger Mann meldete sich heute kurz nach 16:00 Uhr auf dem Polizeirevier Emmendingen.

Kurz zuvor habe er seine Ersparnisse in Höhe eines mittleren vierstelligen Betrages in einer Mappe vor dem Edeka in der Mundinger Straße verloren.

Sofern das Geld von einem ehrlichen Finder aufgefunden wurde bittet die Polizei Emmendingen um Kontaktaufnahme unter Tel: 07641/5820.

lr

