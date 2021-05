Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Fahrradfahrendes Kind prallt gegen Pkw in Carport und fährt weiter

Freiburg (ots)

Ein Kind mit Fahrrad ist am Mittwoch, 12.05.2021, kurz nach 13:00 Uhr, im Schützenweg in Steinen gegen eines in einem Carport stehendes Auto geprallt. Der kleine Junge war bergabfahrend in einer Kurve geradeaus auf den Pkw gefahren und dann gestürzt. Augenscheinlich unverletzt rappelte sich der Bub wieder auf und fuhr davon. Ein Zeuge versuchte noch vergebens, den Jungen einzuholen. Am Pkw wurde ein Schaden von rund 500 Euro verursacht. Der Junge dürfte acht bis neun Jahre alt gewesen sein, war blond und fuhr ein schwarzes Mountainbike mit roter Schrift. Hinweise bitte an den Polizeiposten Steinen, Tel. 07627 970250.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell