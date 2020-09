Feuerwehr Bochum

FW-BO: Ausgelöste Löschanlage im St. Josef Hospital

Bochum (ots)

Am heutigen Samstag löste eine Löschanlage in einem Serverraum des St. Josef- Hospitals aus. Um 17:15 Uhr ging die automatische Brandmeldung bei der Leitstelle der Feuerwehr ein. Als der zuständige Löschzug der Feuer- und Rettungswache II an der Einsatzstelle eintraf war deutlicher Brandgeruch im Serverraum wahrnehmbar. Die benachbarten Räume des Serverraumes wurden am Wochenende nicht genutzt, daher waren Patienten und Personal nicht betroffen. Die Löschanlage hatte den Entstehungsbrand abgelöscht. Der Raum wurde mit einer Wärmebildkamera kontrolliert und mit einem Hochleistungslüfter belüftet. Insgesamt waren 40 Einsatzkräfte vor Ort, wobei die Berufsfeuerwehr durch die Löscheinheit Nord der Freiwilligen Feuerwehr unterstützt wurde.

