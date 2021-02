Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: PKW beschädigt, Unfallverursacher unbekannt

Schweich (ots)

Am Mittwoch, den 12.02.2021, gegen 11:40 Uhr, wurde ein roter Audi TT, der die B 53 in Höhe Trier-Ehrang in Richtung Trier befuhr, durch einen herabfallenden Stein eines entgegenkommenden LKW beschädigt. Hinweise hierzu bitte an die Polizeiinspektion Schweich, Tel.: 06502/9157-0

