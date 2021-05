Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Einbruch in Wohnung - Zeugen gesucht-

Freiburg (ots)

Breisach - Am Donnerstag, 13.05.2021, zwischen 09:50 Uhr und 21:30 Uhr, wurde in eine Wohnung an der Maria-Montessori-Straße 4 in Breisach eingebrochen. Entwendet wurden außer einem Verlobungsring überwiegend wertlose Kleinigkeiten. Die Höhe des Diebesgutes dürfte sich auf rund 150 Euro belaufen.

Zeugen werden gebeten mit dem Polizeirevier Breisach unter der Telefonnummer 07667/9117-0 Kontakt aufzunehmen.

