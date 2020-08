Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Betrunkener Pkw-Fahrer in Brake unterwegs

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 29. August 2020, gegen 19:55 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Brake einen 56-Jährigen, der mit einem Ford Fiesta in der Weserstraße in Brake unterwegs war.

Um die Fahrtüchtigkeit zu überprüfen, willigte der Mann einem Alkoholtest ein. Dieser ergab einen Wert von 1,77 Promille.

Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Führerschein beschlagnahmt. Gegen den 56-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet, die Entnahme einer Blutprobe war erforderlich.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell