POL-DEL: Verkehrsunfälle auf den Autobahnen A 1 und A 28

Delmenhorst (ots)

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Freitag, 28.08.2020, ereignete sich gegen 13.35 Uhr auf der A 1 zwischen den Anschlussstellen Holdorf und Lohne/Dinklage in Richtung Bremen ein Verkehrsunfal, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Der Unfallort befindet sich im Bereich der Gemeinde Holdorf, Landkreis Vechta.

Ein 59 Jahre alter Fahrer eines Ford aus Lünen musste sein Fahrzeug im Stop-and-Go Verkehr kurzfristig bis zum Stillstand abbremsen. Der ihn folgende 36 Jahre alte Fahrer eines Skoda aus Holdorf konnte mittels einer Vollbremsung noch einen Zusammenstoß verhindern. Eine nachfolgende 26 Jahre alte Fahrzeugführerin eines Iveco Kleintransporters schaffte es nicht mehr rechtszeitig zu bremsen und fuhr auf den Skoda aus Holdorf auf. Dieser wurde wiederum auf den Ford aus Lünen geschoben. Durch den Unfall wurde der Skoda-Fahrer leicht verletzt, konnte seine Fahrt aber nach ambulanter Behandlung vor Ort fortsetzten. Der Kleintransporter und der Skoda waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Der Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Es kam durch den Unfall jedoch nicht zu weitergehenden Verkehrsbehinderungen.

Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Am Freitag, 28.08.2020, kam es gegen 17.15 Uhr auf der A 28 zwischen den Anschlussstellen Hude und Ganderkesee-West in Fahrtrichtung Delmenhorst zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Der Unfallort liegt im Bereich der Gemeinde Ganderkesee, Landkreis Oldenburg.

Ein 30 Jahre alter Sattelzugfahrer aus Stuhr scherte mit seinem Gespann vom Hauptfahrstreifen auf den Überholfahrstreifen aus. Dabei übersah er den neben ihn fahrenden 52 Jahre alten Fahrer eines Toyota aus Bremen. Dieser konnte nur durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß mit dem Sattelzug verhindern. Der dem Toyota auf dem Überholfahrstreifen folgende 19 Jahre alte Fahrer eines Mini aus Thedinghausen konnte jedoch nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Toyota aus Bremen auf. Der Sattelzugfahrer setzte seine Fahrt fort, ohne seine Angaben zur Beteiligung am Unfall und seiner Person machen. Auf Grund des abgelesenen Kennzeichens des Sattelaufliegers, konnte der Verursacher schnell ermittelt und befragt werden. Es gab zu, einen Verkehrsunfall bemerkt zu haben. Weitere Angaben zum Verkehrsunfall machte er jedoch nicht.

Gegen den Sattelzugführer wurde eine Strafverfahren wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Beim Unfall wurde keiner der weiteren Beteiligten verletzt. Der Sachschaden belief sich auf ca. 2.000 Euro. Die beiden Pkw konnten nach der Unfallaufnahme ihre Fahrt selbstständig fortsetzten. Es kam auch nicht zu nennenswerten Behinderungen des Verkehrs.

Transporter verliert seinen Anhänger

Am Freitag, 28.08.2020, gegen 19:25 Uhr, ereignete sich auf der A 1 ein Verkehrsunfall zwischen der Anschlussstelle Bremen-Brinkum und dem Autobahndreieck Stuhr in Fahrtrichtung Osnabrück. Der Unfallort liegt im Bereich der Gemeinde Stuhr, Landkreis Diepholz.

Ein 32 Jahre alter Fahrer eines VW Transporter mit einem kleinen Anhänger befuhr die A 1 auf dem Hauptfahrstreifen in Richtung Osnabrück. Kurz vor dem Autobahndreieck Stuhr löste sich der Anhänger vom Fahrzeug und rollte über Hauptfahrstreifen und Standstreifen nach rechts in die Außenschutzplanke. Dort blieb der Anhänger dann auf dem Standstreifen stehen. Warum der Anhänger sich vom Zugfahrzeug gelöst hat, konnte vor Ort nicht abschließend geklärt werden. Auf jeden Fall hat das Abreißseil am Anhänger bewirkt, dass der Anhänger sofort abgebremst wurde und nicht noch weiter über die Autobahn rollen konnte.

Der Sachschaden wird von der Polizei auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

