Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Diebstahl aus Nebenräumen eines Einfamilienhauses in Nordenham

Delmenhorst (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag, 27.08.20, 23:00 Uhr und Freitag, 28.08.20, 07:00 Uhr, betraten bislang unbekannte Personen widerrechtlich das Grundstück eines Einfamilienhauses in Nordenham - Einswarden, An den Wurten. Auf diesem Grundstück betraten sie ungehindert unverschlossene Räumlichkeiten und entwendeten zwei E-Bikes, zwei Hochdruckreiniger, zwei Heckenscheren, zwei Lautsprecherboxen und einen Akku-Schrauber. Der genaue Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Nordenham, Tel. 99810, in Verbindung zu setzen.

