Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Unbekannte versuchten Geldautomaten aufzubrechen

Karlsruhe (ots)

Unbekannte Täter haben im Laufe der vergangenen Tage versucht, einen Geldautomaten in einer dauerhaft geschlossenen Bankfiliale in Karlsruhe-Dammerstock aufzubrechen.

Am Dienstagabend meldete ein Wachdienstmitarbeiter verdächtige Spuren im ehemaligen Schalterraum der Bank in der Nürnberger Straße. Die Spurenlage deutete darauf hin, dass die unbekannten Täter zunächst ein Fenster aufgehebelt und sich so Zugang zum ehemaligen Schalterraum verschafft hatten. Aus bislang unbekannten Gründen brachen die Täter ihren Diebstahlversuch jedoch ab und flohen in unbekannte Richtung. Womöglich befürchteten sie, entdeckt zu werden.

Der Einbruchsversuch lässt sich allenfalls auf den Zeitraum zwischen 28. Juli, 12.00 Uhr und 04. August, 17.00 Uhr eingrenzen. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 0721 666 3411 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt in Verbindung zu setzen.

