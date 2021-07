Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Start der Sommerkampagne 2021 zur Bekämpfung des Wohnungseinbruchdiebstahls

Osthessen (ots)

Osthessen - Dass sich Fremde unbefugt in den eigenen vier Wänden aufhalten könnten, ist für die meisten Bürgerinnen und Bürger eine unerträgliche und beängstigende Vorstellung. Der Wohnungseinbruchdiebstahl stellt folglich einen erheblichen Eingriff in die Privatsphäre dar. Daher zählt die Verhinderung und Aufklärung derartiger Straftaten zu einer der Kernaufgaben der Polizei. In diesem Zusammenhang führt das Polizeipräsidium Osthessen auch in diesem Jahr wieder verstärkt Kontroll- und Präventionsmaßnahmen zur Bekämpfung der Einbruchskriminalität durch.

Auch im Sommer bieten sich Einbrechern günstige Tatmöglichkeiten. In dieser Jahreszeit ereignen sich Einbrüche überwiegend tagsüber und nicht selten während der mitunter langen Abwesenheiten von Bewohnerinnen und Bewohnern. Insbesondere im Zeitraum der Schulferien eröffnen sich den Langfingern mühelos Tatgelegenheiten, beispielsweise durch die Wahrnehmung von überfüllten Briefkästen, geschlossenen Rollläden, dauerhaft vor dem Haus geparkten Fahrzeugen und Abwesenheitsnachrichten auf dem Anrufbeantworter oder in den sozialen Netzwerken.

Das Polizeipräsidium Osthessen setzt aus diesem Grund neben verstärkten Kontrollmaßnahmen auch auf eine intensive Präventionsarbeit.

Dabei bieten Expertinnen und Experten der Präventionsabteilung der Polizei Osthessen interessierten Privat- und Geschäftspersonen kostenlose Beratungen an und informieren über geeignete Präventionsmaßnahmen zum Schutz vor Einbrüchen. Hierbei suchen sie auch die entsprechenden Örtlichkeiten persönlich auf, analysieren Schwachstellen und geben Tipps, wie zum Beispiel Fenster oder Türen noch besser gesichert werden können. Bereits einfache technische Maßnahmen können dazu führen, dass Einbrechern die Tatausführungen erschwert wird und die Wahrscheinlichkeit steigt, dass sie von der weiteren Tatausführung ablassen.

Am 17. August informieren unsere Beraterinnen und Berater ganztägig an der Stadtwache in Fulda zum Thema Einbruchsschutz. Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind hierzu herzlich eingeladen. Über weitere Beratungstermine und -veranstaltung informieren wir frühzeitig, unter anderem auf unseren Social Media-Kanälen (Twitter: @Polizei_OH, Instagram: polizei_oh, Facebook:@polizeiOsthessen).

Die Ansprechpartner unserer kriminalpolizeilichen Beratungsstellen

KHK Marco Hohmann, Tel. 0661/105-2046 (Landkreis Fulda), KHK Ralph Bingel, Tel. 06621/932-112 (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) und PHK Wolfgang Keller, Tel. 06641/971-130 (Vogelsbergkreis)

stehen Ihnen auch gerne telefonisch jederzeit für Fragen zum Thema Einbruchsschutz zur Verfügung. Darüber hinaus erhalten sie auch online unter www.polizei.hessen.de/prävention und www.polizei-beratung.de nützliche Informationen zum Thema.

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell