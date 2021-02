Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen - Unbekannter hinterlässt rund 6.000 Euro Schaden

Am Montag erstattete ein Mann aus Giengen Anzeige bei der Polizei wegen Unfallflucht.

Ulm (ots)

Am Montagnachmittag sah der Mann an seinem Auto die komplett beschädigte Beifahrerseite und erstattete Anzeige. Sein Fahrzeug hatte er am Freitag auf einem Parkplatz in der Weinbergstraße abgestellt. Ein Anwohner hatte den Schaden bereits am Samstagmittag gesehen. Deshalb geht die Polizei davon aus, dass sich der Unfall zwischen Freitag und Samstag ereignet hat. Der Unbekannte bog vermutlich von der Eberhardstraße in die Weinbergstraße ab und streifte dabei den Renault. Danach flüchtete er, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise bitte unter der Telefon-Nr. 07322/96530 an die Polizei aus Giengen.

Die Polizei mahnt: Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Sonst droht Geldstrafe oder Haftstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall kommt, ist meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

+++0248494

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell