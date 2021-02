Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Schwendi - Arbeiter schwer verletzt

Ins Krankenhaus kam ein 57-Jähriger nach einem Unfall am Montag in Großschaffhausen.

Ulm (ots)

Gegen 7 Uhr lud ein 57-Jähriger Baumaterial auf den Anhänger eines Lkw in der Straße Im Ried. Der Mann befand sich dabei auf der Ladefläche. Ersten Erkenntnissen zufolge soll er an einem Gegenstand hängengeblieben und dann von der Ladefläche gestürzt sein. Dabei zog sich der Arbeiter leichte Verletzungen zu. Ein Krankenwagen transportierte ihn in eine Klinik.

