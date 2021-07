Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Wohnwagen

Vogelsbergkreis (ots)

Schotten - Unbekannte brachen am Mittwoch (14.07.), in der Zeit zwischen 6 Uhr und 19:30 Uhr, in einen als Jugendraum genutzten Wohnwagen des Herstellers Bürstner im Taubenweg ein. Durch Aufhebeln der Eingangstür gelangten die Langfinger in das Fahrzeug, aus dem sie mehrere Dosen Shisha-Tabak und Getränke im Gesamtwert von etwa 80 Euro entwendeten. Außerdem beschädigten die Einbrecher eine Plexiglasscheibe des Wohnwagens und verursachten einen Gesamtschaden von circa 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

