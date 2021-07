Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Kollision zwischen Audi und VW

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von etwa 12.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch gegen 17.00 Uhr bei Vaihingen an der Enz ereignete. Ein 43-jähriger Audi-Fahrer war auf der Landesstraße 1136 von Hochdorf kommend Richtung der Bundesstraße 10 unterwegs. Im Kreuzungsbereich wollte dieser nach links in Richutng Enzweihingen abbiegen. Mutmaßlich übersah er hierbei einen 63-jährigen VW-Lenker, der aus dieser Richutng kam, und stieß mit diesem zusammen. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

