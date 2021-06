Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Diebstahl von Gartenmöbeln

Wittingen (ots)

Zu einem Diebstahl von diversen Gartenmöbeln kam es am Wochenende in Wittingen. Bislang Unbekannte überwanden einen Zaun zum Außenbereich eines Möbelhauses an der Bahnhofstraße in Wittingen und entwendeten mehrere Stapelstühle, Relax- und Loungesessel sowie einen Beistelltisch und Kissen im Wert von über 2100 Euro. Für den Transport muss ein größeres Fahrzeug benutzt worden sein.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei Wittingen in Verbindung zu setzten. Telefon: 05831 252880

