Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Geschwindigkeitsmessungen - mit 134km/h durch eine Tempo 70 Zone

LK Gifhorn (ots)

Die vergangenen Tage überwachten Beamte der Polizei Gifhorn die Geschwindigkeit an verschiedenen Stellen im Landkreis Gifhorn. Neben einigen Verstößen mit niedriger Überschreitung der jeweils zulässigen Höchstgeschwindigkeit wurden dabei auch Messungen durchgeführt, die empfindliche Bußgelder oder Fahrverbote nach sich ziehen.

So fuhr ein 18-Jähriger mit seinem BMW in der Samstagnacht mit 103 km/h über die Braunschweiger Straße in Gifhorn. Etwas langsamer, aber mit 88 km/h immer noch deutlich zu schnell, fuhr Sonntagnacht ein 64-Jähriger mit seinem BMW, ebenfalls auf der Braunschweiger Straße.

Doch nicht nur innerhalb geschlossener Ortschaften wurden diese Verstöße festgestellt. Auf der K29, zwischen Transvaal und Knesebeck fuhren gestern Mittag zwei Autofahrer erheblich über dem Limit. Mit gemessenen 118 km/h und 134 km/h bei erlaubten 70 km/h Höchstgeschwindigkeit müssen beide Fahrer demnächst mit einem ein bzw. zwei monatigen Fahrverbot rechnen.

