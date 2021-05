Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Meine (ots)

Auf dem Parkplatz des Raiffeisenmarkts an der Bahnhofstr.8 in Meine kam es am vergangenen Samstag zu einer Unfallflucht. Beschädigt wurde ein blauer VW Sharan.

Die Besitzerin hatte das Fahrzeug gegen 09:30 Uhr abgestellt, als sie etwa eine halbe Stunde später zurückkehrte, musste sie Dellen und Kratzer in der Beifahrertür feststellen. Aufgrund der Spurenlage könnte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um ein größeres Modell handeln.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Meine zu melden, Telefon: 05304 9123-0

