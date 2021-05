Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugenaufruf nach Diebstählen

Gifhorn (ots)

Am vergangenen Samstagnachmittag kam es zu einem versuchten Diebstahl im Toom Markt Gifhorn. Ein bislang unbekannter Mann hatte mehrere Gardena Gartenpumpen im Wert von ca. 3000EUR in seinen Einkaufswagen geladen und mit diesem den Markt verlassen. Auf dem Parkplatz wurden Mitarbeiter auf den vermeintlichen Einkauf aufmerksam und verfolgten den Mann. Dieser konnte jedoch unerkannt entkommen, die Geräte ließ er zurück.

Der Mann ist ca. 1,8 Meter groß und etwa 25 Jahre alt. Er hat dunkle Haare und einen dunklen Teint. Er war mit einer auffälligen weißen Trainingsjacke bekleidet.

Zu einem anderen Diebstahl kam es zuvor in der Nacht von Freitag auf Samstag an der Neubokeler Straße in Gifhorn. Von einem dortigen Lagerplatz einer Firma für Landschaftspflege wurde Diesel- und Benzinkraftstoff sowie ein Winkelschleifer der Marke Metabo entwendet.

In beiden Fällen werden Zeugen gebeten sich bei der Polizei Gifhorn, unter 05371 980-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell