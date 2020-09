Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mehrere Autos im Stadtgebiet aufgebrochen

Ludwigshafen (ots)

In den vergangenen Tagen wurden drei Autoaufbrüche im Stadtgebiet Ludwigshafen gemeldet. In der Zeit vom 05.09.2020, 21:00 Uhr bis zum 07.09.2020, 05:30 Uhr wurde in der Rohrlachstraße an einem Auto eine Seitenscheibe eingeschlagen. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. In der Sachsenstraße wurden in der Zeit von 05.09.2020, 18:45 Uhr - 07.09.2020, 05:50 Uhr zwei Transporter aufgebrochen. Auch hier wurden die Seitenscheiben eingeschlagen. Aus einem Transporter wurde Werkzeug, aus dem anderen Transporter wurden ein Tablet und ein Navigationsgerät entwendet. Der gesamte Schaden der drei Taten wird derzeit auf ca. 2500 Euro geschätzt. Ob ein Tatzusammenhang zwischen den einzelnen Taten besteht, wird derzeit ermittelt.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können. Wer hat in den vergangenen Tagen verdächtige Fahrzeuge oder Personen in der Rohrlachstraße oder in der Sachsenstraße gesehen?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Ghislaine Werst

Telefon: 0621-963-1500

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



