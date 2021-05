Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Reifendiebstahl in Groß Oesingen

Groß Oesingen (ots)

Am Pfingstwochenende wurden aus zwei Hochseecontainern eines Speditionsunternehmens 15 LKW-Reifen im Wert von ca. 7000 Euro entwendet. Nachdem Unbekannte sich gewaltsam Zutritt zu den Lagern verschafften, wurden die Reifen über einen angrenzenden Erdwall zur Straße "Im Felde" getragen und von dort vermutlich mit einem Kleinlaster abtransportiert. Zeugen, die besonders in der Straße "Im Felde" zwischen Freitag 18:00 Uhr und Pfingstmontag 14:00 Uhr auffällige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Polizei Wittingen.

