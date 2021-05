Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Meine (ots)

Am Sonnabend, 22.05.2021, gegen 09:30 Uhr, befuhr ein 19 jähriger mit seinem schwarzen Hyundai Kleinwagen, die L 321 von Meine in Richtung Rethen. Mehrere 100 Meter vor einer Rechtskurve sei diesem ein schwazer Pkw welcher von einem Mann gesteuert wurde, auf seiner Fahrbahn entgegen gekommen, so dass der 19 jährige ausweichen musste. Er kam auf einem anliegenden Feld zum Stehen, der Fahrzeugführer blieb unverletzt. An dem Hyundai, welcher nicht mehr fahrbereit war, entstand ein Sachschaden von ca. 3000 Euro.

Der Beteiligte schwarze Pkw habe ohne zu halten die Unfallörtlichkeit verlassen. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Gifhorn diesbezüglich in Verbindung zu setzen.

