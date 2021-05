Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Räuberischer Diebstahl in Einkaufsmarkt - Polizei stellt 26-Jährige

Wittingen (ots)

Am Mittwochabend gegen 18:30 Uhr kam es zu einem räuberischen Diebstahl in einem Einkaufsmarkt in der Celler Str. in Wittingen. Eine 26-Jährige Wittingerin verließ den Kassenbereich ohne die mitgeführte Ware zu bezahlen. Von einer Mitarbeiterin auf das Fehlverhalten angesprochen, versuchte die junge Frau zu flüchten und schlug der Mitarbeiterin dabei gegen den Oberkörper.

Durch eine detaillierte Täterbeschreibung von aufmerksamen Zeugen, konnte die flüchtende Frau von schnell eintreffenden Polizeibeamten aus Wittingen noch in Tatortnähe gestellt werden. Das Diebesgut im Wert von ca. 100 Euro konnte in einer mitgeführten Tüte aufgefunden werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell