Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Unfallflüchtige Fahrradfahrerin gesucht

Bad Ems (ots)

Am 21.10.20, 15:00 Uhr kam es im Einmündungsbereich der Arzbacher Str. Einmündung Kohlschied zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW- Fahrer und einer Radfahrerin. Dabei wurde die Radfahrerin leicht verletzt und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Zeugen des Unfalles, bzw. die Radfahrerin selbst werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion in Bad Ems in Verbindung zu setzen.

