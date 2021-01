Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Serientäter konnte überführt werden

LandstuhlLandstuhl (ots)

Die Polizei Landstuhl konnte am vergangenen Wochenende gleich mehrere Einbrüche aufklären. Ein nicht ordnungsgemäß zugelassener Pkw, der zudem noch vor Silvester gestohlen war, führte zu dem Täter. Die Polizei konnte ermitteln, dass Zeugen einen polizeilich bekannten Mann in Zusammenhang mit diesem Fahrzeug wahrgenommen hatten. Weiterführende Recherchen führten dann zu dem 23jährigen, als wohnungslos gemeldeten, Tatverdächtigen. In dessen Behausung konnte umfangreiches Diebesgut aus mindestens sechs Einbrüchen im Stadtgebiet Landstuhl sowie Betäubungsmittel sichergestellt werden. |pilan RoBi

