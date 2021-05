Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Sachbeschädigung an PKW - Zeugenaufruf

Wittingen (ots)

In der Zeit von Montag, dem 17.05., 18:00 Uhr bis Dienstag, dem 18.05., 09:30 Uhr kam es in der Karl-Söhle-Straße in Wittingen zu einer Sachbeschädigung an einem PKW. Dabei wurde an einem am Fahrbahnrand abgestellten blauen SKODA Fabia die Seitenscheibe der hinteren linken Tür zerstört. Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizeidienststelle Wittingen unter 05831-252880 entgegen.

