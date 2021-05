Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Unfall auf der Celler Straße

Gifhorn (ots)

Zu einem vergleichsweise glimpflichen Verkehrsunfall kam es heute Mittag in Gifhorn. Ein 75- Jähriger fuhr mit seinem Opel auf der Celler Straße aus Richtung Meinersen kommend. Auf seinem Weg überfuhr er zwei Verkehrsinseln am Stadthallenkreisel und stieß dabei fast mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Der Straße folgend geriet er auf Höhe der Einmündung des Weinbergs nach links in den Gegenverkehr und prallte dort an einen Baum neben der Fahrbahn.

Ursächlich war nach bisherigem Stand der Ermittlungen ein medizinischer Notfall bei dem Gifhorner, er wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Andere Personen wurden nicht verletzt.

Der entstandene Fremdschaden beläuft sich zunächst auf ca. 2000 Euro, das Auto des Mannes ist ein wirtschaftlicher Totalschaden. Zur Unfallaufnahme musste die Celler Straße in dem Bereich voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell