Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei dokumentiert drei Trunkenheitsfahrten am Wochenende

Kreis Minden-Lübbecke (ots)

Am Wochenende haben die Beamten im Kreisgebiet drei mutmaßlich betrunkene Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Alle erhalten nun eine Anzeige.

Bereits am Freitagmorgen gegen 6.35 Uhr meldete man der Polizei in Bad Oeynhausen einen offenbar betrunkenen Mercedes Kleintransporter-Fahrer. Daraufhin entsandte man einen Streifenwagen an die Halteranschrift. Dort trafen die Beamten auf einen 50-Jährigen, der sich wenig einsichtig zeigte. Da man bei einen Alkoholgeruch feststellte, brachte man ihn auf die Wache Bad Oeynhausen. Hier wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Zudem behielt man den Führerschein ein.

Später, um kurz vor 18 Uhr, meldete ein Anrufer den Beamten, dass er auf der B 65 in Fahrtrichtung Nettelstedt einen Fahrer beobachtet habe, der offenbar eine Bierflasche am Steuer eines Audi Kombi geführt hatte. Daraufhin traf eine Streife wenig später in Hille-Oberlübbe auf den besagten Audi. Bei dessen Fahrer (51) ergab sich den Einsatzkräften der Eindruck, dass dieser Alkohol konsumiert hatte. Diesen Verdacht bestätigte ein Alkoholtest. Daraufhin brachte man den Hiller auf die Wache Lübbecke, wo man auch ihm eine Blutprobe entnahm. Zusätzlich wurde der Führerschein sichergestellt.

Am Sonntagnachmittag erhielten die Beamten außerdem um kurz vor 16 Uhr Kenntnis zu einer mutmaßlichen Trunkenheitsfahrt eines Audi-Fahrers (35) aus Vlotho. Zeugen hatten bei diesem mehrfach Fahrauffälligkeiten beobachtet, als er die B 239 im Bereich Gestringen in Fahrtrichtung Rahden befuhr und waren ihm deswegen gefolgt. Mithilfe der übermittelten Zeugeninformationen, trafen die Polizisten wenig später in der Winkelstraße in Rahden auf den Mann, als dieser den Wagen bereits abgestellt hatte. Als man ihn daraufhin kontrollieren wollte, zeigte der sich unkooperativ. Da seine Identität an Ort und Stelle zunächst nicht zweifelsfrei geklärt werden konnte, brachte man ihn auf die Wache Minden. Nach Feststellung seiner Personalien, der Sicherstellung seiner Fahrerlaubnis und Entnahme einer Blutprobe, konnte er die Polizeiwache wieder verlassen. Auf ihn kommt neben der Anzeige wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss auch eine Anzeige wegen Beleidigung zu.

