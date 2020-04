Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Heckscheibe an Pkw eingeschlagen

Darstein (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 17.04., 11.00 Uhr, bis Samstag, 18.04., 18.00 Uhr, wurde durch bislang unbekannte Täter an einem in der Lindelbrunnstraße in Darstein abgestellten Pkw mit schweizerischem Kennzeichen vermutlich mit einem Stein die Heckscheibe eingeschlagen. Der Sachschaden dürfte ca. 500 Euro betragen. Die Halterin des Pkw stammt aus Darstein und kümmert sich derzeit um ihre pflegebedürftige Mutter. Zeugen, die Hinweise zu Täter oder dem Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Dahn unter Tel. 06391-9160 oder per Email pidahn@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.|pidn

