Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei und Rettungsdienst an der Europaschule im Einsatz

Bad Oeynhausen (ots)

Zu einem Einsatz von Polizei und Rettungsdienst ist es am Montagvormittag an der Europaschule in Straße "In der Wiehwisch" in Eidinghausen gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatte ein 19-jähriger Schüler aus Bad Oeynhausen um kurz nach elf Uhr an einem Schlüsselbund einer Schulkameradin gezerrt. An diesem hing zu diesem Zeitpunkt ein Tierabwehrspray. Durch diese Handlung löste die Spraydose zunächst unbemerkt aus und verteilte ihren Inhalt innerhalb der Raumluft des Klassenraums. In diesem befanden sich zu dieser Zeit Schülerinnen und Schüler einer 13. Klasse sowie deren Lehrerin.

Wenig später klagten mehrere Anwesende über Unwohlsein und Augenreizungen, sodass man den Notruf wählte. Von den zehn betroffenen Personen brachten die kurz darauf eingetroffenen Rettungskräfte insgesamt fünf Personen zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser. Weitere Schulklassen waren nicht betroffen und konnten ihren Unterricht fortsetzen.

