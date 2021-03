Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unfallflucht: Polizei sucht nach Golf-Fahrer

Lübbecke (ots)

Wegen einer Unfallflucht am Donnerstag (04.03.2021) in der Heinrich-Vormbrock-Straße, suchen die Ermittler des Verkehrskommissariats derzeit nach einem bisher unbekannten Fahrer eines Golf Kombis.

Gegen 14.45 Uhr hatte eine Frau in Höhe der Hausnummer 15 an ihrem am Fahrbahnrand gegenüber den dortigen Garagen abgestellten grauen Renault Mégane einen Schaden festgestellt. Dort hatte das Auto um etwa 13.30 Uhr nach Angaben der Frau noch unversehrt gestanden. Der Verursacher des Schadens hatte sich hingegen von Ort und Stelle entfernt ohne seinen Pflichten nachzukommen.

Vor Ort ergaben sich Hinweise auf die Unfallbeteiligung eines VW Golf 4 Kombi. Dieser Wagen dürfte nach Annahmen der Ermittler den Renault beim Ausparken vom Vorplatz der Garagen touchiert haben und am hinteren linken Fahrzeugheck im Bereich des Rücklichtes erheblich beschädigt worden sein.

Wer Angaben zu einem solchen Fahrzeug oder zum Verursacher machen kann, der wird gebeten, sich bei der Polizei unter Tel. (05741) 2770 zu melden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell