Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Sachbeschädigung durch Böllerwurf - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 21.10.2020, gegen 15 Uhr, wurde durch eine geöffnete Scheibe einer Arztpraxis in der Teichstraße ein Böller geworfen. Hierbei entstand Sachschaden an einem Teppich und einer Tür. Der Böller wurde möglicherweise vom Parkdeck eines naheliegenden Parkhauses geworfen. Das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-0, sucht Zeugen.

