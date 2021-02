Polizei Essen

POL-E: Essen: 4-Jähriger nach Verkehrsunfall schwerverletzt

Essen (ots)

45139 E-Frillendorf: Am Samstagabend (6. Februar, 17:45 Uhr) befuhr eine 22-jährige Essenerin mit einem Renault Clio die Frillendorfer Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. An der Kreuzung Frillendorfer Straße Ecke Burggrafenstraße wollte sie nach links in die Burggrafenstraße abbiegen.

Hierbei übersah sie einen 4-jährigen Jungen, der im Beisein seiner Mutter, die Straße innerhalb einer Fußgängerfurt überquerte.

Der 4-Jährige wurde von dem Pkw erfasst. Er war ansprechbar, musste jedoch einem Essener Krankenhaus zugeführt werden, wo er stationär behandelt werden musste.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. /PaPe

