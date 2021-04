Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 270421-291: Fahndung nach Handtaschendieb

Gummmersbach (ots)

Nach einem Handtaschendiebstahl in einem Drogeriemarkt in Gummersbach sucht die Polizei mit Fotos nach Hinweisen zu der Identität eines Tatverdächtigen.

Ein bislang unbekannter Täter hat am Samstag (20.März) die Handtasche einer 82-jährigen Wiehlerin gestohlen. Die Wiehlerin war in einem Drogeriemarkt in der Hindenburgstraße. Ihre Handtasche hatte sie über den Griff ihres Rollators gehängt. In einem unbemerkten Moment griff ein bislang unbekannter Mann zu und stahl die Handtasche. Die Videoüberwachung zeichnete den Vorfall auf. Auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft veröffentlicht die Polizei nun die Fotos des Tatverdächtigen.

Wer kann Angaben zu der Identität des Tatverdächtigen machen?

https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/gummersbach-handtaschendiebstahl

