Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 270421-290: Brandgefahr im Garten

Gummersbach (ots)

Eine 49-jährige Gummersbacherin hat sich am Montag (26. April) sowohl der Polizei als auch der Feuerwehr widersetzt. Grund war ein Feuer in ihrem Garten in der Bernberger Straße in Niederseßmar.

Als die Polizisten gegen 16:35 Uhr am Grundstück der 49-Jährigen eintrafen, stellten sie ein mehrere Quadratmeter großes Feuer im Garten fest. Funken flogen in Richtung eines angrenzenden Waldstücks. Um eine Ausweiterung des Brandes zu verhindern, forderten die Polizisten die 49-Jährige auf, das Feuer zu löschen. Diese zeigte sich uneinsichtig, woraufhin die Feuerwehr hinzugezogen wurde. Beim Anblick der Feuerwehrkräfte begann die 49-Jährige Polizei und Rettungskräfte zu beleidigen. Sie versperrte der Feuerwehr den Weg und versuchte, diese von ihrer Arbeit abzuhalten. Aggressiv und mit erhobener Hand kam sie auf die Polizisten zu, welche sie zur Seite schoben, um der Feuerwehr die Löschung des Brandes zu ermöglichen. Als der Ehemann der 49-Jährigen hinzukam, versuchte auch dieser die Feuerwehr bei ihrer Arbeit zu behindern. Als dann auch noch ein verbaler Streit zwischen dem Ehemann und Nachbarn zu eskalieren drohte, musste die Polizei auch hier eingreifen. Die Situation beruhigte sich erst, als das Feuer gelöscht war und die Feuerwehr wieder abrückte. Nun blicken die 49-Jährige und ihr Ehemann einem Strafverfahren wegen fahrlässiger Herbeiführung einer Brandgefahr, Beleidigung und Widerstand gegen Polizeibeamte entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell