Polizei Hagen

POL-HA: Auffahrrampe mitgenommen und wieder zurückgebracht

Hagen (ots)

Auf der Letterhausstraße stellte ein 30-Jähriger am Montag (26.04.2021) seinen Firmen-Lkw ab und legte nach bisherigen Ermittlungen eine Auffahrrampe aus Aluminium neben das Fahrzeug. Anschließend verrichtete er Arbeiten im Garten eines Auftraggebers. Gegen 11.45 Uhr hörte der Hagener plötzlich ein metallisches Geräusch. Er sah noch, wie ein weißer Sprinter eines Schrotthandels um die Ecke fuhr - die Rampe war verschwunden. Der Mann rief umgehend den Schrotthandel an. Der Hagener gab bei der Anzeigenerstattung an, zunächst am Telefon vertröstet worden zu sein. Eine Stunde später wurde die Auffahrrampe jedoch wieder kommentarlos zu dem Lkw gebracht. Die Polizei Hagen ermittelt wegen Diebstahls. (arn)

