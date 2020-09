Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Radfahrer flüchtet am "Turbo-Kreisel"

Bergisch Gladbach (ots)

Nach einem Verkehrsunfall ist am Montagmittag (31.08.) ein Fahrradfahrer in Richtung Heidkamp geflüchtet.

Ein 45-jähriger Volvo-Fahrer aus Sulzheim war gegen 12:30 Uhr von der Schnabelsmühle in Richtung Gohrsmühle unterwegs. An der Ausfahrt vom "Turbo-Kreisel" näherte sich mit hoher Geschwindigkeit ein Fahrradfahrer aus Richtung Fußgängerzone. Der benutzte zwar den Radweg, um in Richtung Heidkamp zu fahren, ließ aber jede Rücksichtnahme vermissen.

Der Radfahrer fuhr vor die Beifahrertür und den Kotflügel des schwarzen SUV und flog vor die Windschutzscheibe. Dabei entstanden mehrere tausend Euro Sachschaden.

Anschließend rappelte sich der Radfahrer wieder auf und flüchtete mit seinem Herrenrad in Richtung Bensberger Straße. Der Geschädigte konnte sich nach dem Schreck nur noch erinnern, dass der Mann 30-40 Jahre alt und schwarz gekleidet war. Weitere Zeugen, die nähere Angaben zu dem Flüchtigen machen können, wenden sich bitte unter 02202 205-0 an die Polizei RheinBerg. (rb)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell