Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbruch in Wohnung

Karlsruhe (ots)

In Grötzingen brachen am Donnerstagmittag, unbekannte Täter in eine Einliegerwohnung in der Straße Am Griesbach ein. Die 93-Jährige Bewohnerin war zu diesem Zeitpunkt gerade im Badezimmer.

Gegen 10 Uhr hebelten die bislang unbekannten Täter zunächst das Schlafzimmerfenster der Einliegerwohnung auf und gelangte so in das Innere. Dort durchsuchten sie diverse Schubladen, Schränke, sowie eine Schmuckschatulle nach Wertgegenständen. Es muss davon ausgegangen werden, dass die Täter noch in der Wohnung waren, als die Seniorin vom Badezimmer wieder ins Schlafzimmer gehen wollte. Die Täter hielten die Türe wohl von Innen zu, sodass die 93-Jährige das Zimmer nicht betreten konnte. Nach den bisherigen Feststellungen, dürften sich die Täter fast eine halbe Stunde lang in der Wohnung aufgehalten haben. Mit Schmuck in noch unbekanntem Wert gingen die Täter flüchtig. Beim Verlassen der Wohnung konnten die drei Täter beobachtet werden.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

1. Person: ca. 190cm groß; schlanke Statur; schwarze nach hinten gegeelte Haare, seitlich kurz rasiert; arabisches Aussehen; schwarzer Kapuzenpulli, enge und ausgewaschene Jeans

2. Person: ca. 170cm groß; stämmige Statur; längeres, lockiges, fast schulterlanges Haar; heller Teint; schwarze Kleidung

3. Person: ca. 175cm groß; arabisches Aussehen; dunkle Haare; dunkles Oberteil

Zeugen, die Angaben zu diesem Einbruch oder den Tätern machen können, werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst in Karlsruhe unter 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

