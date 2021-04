Polizei Hagen

POL-HA: Hochwertige Kaffeemaschine entwendet

Hagen (ots)

In der Straße Altenhagener Brücke brachen Unbekannte zwischen Freitagabend (23.04.2021) und Montagmorgen (26.04.2021) in ein leerstehendes Mehrfamilienhaus ein. Sie entwendeten aus einer Wohnung, in der eine Firma unter anderem Werkzeuge für durchzuführende Bauarbeiten lagert, eine hochwertige Kaffeemaschine. Ein 35-Jähriger hatte bemerkt, dass die Balkontür der betroffenen Wohnung lediglich angelehnt war und mehrere Hebelmarken aufwies. Angaben zu möglichen Tätern konnte der Mann nicht machen. Werkzeuge wurden nach bisherigen Ermittlungen nicht gestohlen. Die Polizei Hagen bittet um Zeugenhinweise. Diese werden unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 entgegengenommen. (arn)

