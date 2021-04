Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Einbruchserie in Gartenlauben

Oberwesel (ots)

In der Nacht vom Karfreitag auf den 2. April kam es in Oberwesel in der Nähe der Martinskirche zu mehreren Aufbrüchen von Gartenlauben, in den dort befindlichen Schrebergärten. Diese Gartenlauben befinden sich am Rand der Ortslage und somit außerhalb des Wohngebietes. Alle Objekte wurde aufgebrochen und nach Wertgegenständen durchwühlt. Es wurde jedoch kein Werkzeug oder andere Gegenstände entwendet. Die Diebe hatten es vermutlich auf Bargeld abgesehen.

Wer kann hierzu sachdienliche Hinweise abgeben? Wer hat etwas im o.g. Zeitraum bemerkt oder beobachtet? Sachdienliche Hinweise werden von der Polizei in Boppard entgegen genommen 06742 8090

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell