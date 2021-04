Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Unbekannte entwenden PKW in der Nacht auf Karfreitag

Boppard (ots)

In der Zeit zwischen 01.04.2021, 20:15 Uhr und 02.04.2021, 07:10 Uhr entwenden unbekannte Personen eine weiße Mercedes C-Klasse T-Modell Bj. 1992,welche in der Simmerner Straße in Boppard am Fahrbahnrand geparkt stand. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Boppard. 06742/8090

