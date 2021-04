Polizeidirektion Koblenz

Verkehrsunfallflucht in Kirchberg, Zeugen gesucht

Kirchberg/Hunsrück (ots)

Am Mittwoch den 31.03.2021 wurde zwischen ca. 16.00 und 16.15 Uhr in Kirchberg, auf einem Parkplatz hinter der Römer Apotheke in der Hauptstraße, ein schwarzer Kleinwagen erheblich an der Beifahrertür durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Die Höhe des Sachschadens an dem Kleinwagen dürfte sich auf ca. 1500 bis 2000 Euro belaufen.

Vermutlich wurde der Kleinwagen durch einen etwas größeres Fahrzeug, wie z.B. einen Transporter, beschädigt.

Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Simmern erbeten.

