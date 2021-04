Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Trunkenheitsfahrt - PKW-Fahrer mit 2,56 Promille

Bendorf/Rhein (ots)

Am 01.04.2021 um 15:15 Uhr wurde der Polizei in Bendorf ein sehr unsicher fahrender PKW-Fahrer quer durch die Stadt gemeldet. Im Rahmen der Fahndung und mit Hilfe des hinterherfahrenden Zeugen konnte der verantwortliche Fahrzeugführer dann an einem Waldweg an der L 307 zwischen Bendorf und Höhr-Grenzhausen gestellt und kontrolliert werden. Der 65-jährige Fahrer aus Neuwied wies dabei eine Atemalkoholkonzentration von 2,56 Promille auf. Es wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und sein Führerschein beschlagnahmt.

