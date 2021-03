Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Stenern - Bei Einbruch Werkzeug gestohlen

Bocholt (ots)

Einbrecher sind in der Nacht zum Montag in eine Scheune in Bocholt-Stenern eingedrungen. Um in das Gebäude an der Straße Am Hambrock zu kommen, hebelten die Unbekannten die Tür auf. Die Täter durchsuchten das Innere und entwendeten nach ersten Erkenntnissen einen Akkuschrauber der Marke Makita. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

