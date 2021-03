Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Gronau (ots)

Mehrere Hundert Euro Sachschaden hat ein Autofahrer am Freitag um 08.00 Uhr verursacht. Der Unfall auf einem Parkplatz vor einer Arztpraxis in Epe an der Gronauer Straße wurde von einer Zeugin oder einem Zeugen beobachtet. Die Geschädigte fand einen Zettel mit dem Kennzeichen des mutmaßlichen Fahrzeugs des Flüchtigen sowie mit ein paar erklärenden Worten an ihrem beschädigten Auto. Eine Erreichbarkeit war nicht notiert. Die Polizei bittet diese Person sowie mögliche weitere Zeugen des Unfalls um Kontaktaufnahme mit dem Verkehrskommissariat unter Tel. (02562) 9260.

